Нандо де Коло выбыл на неопределенный срок из-за травмы икроножной мышцы

Нандо де Коло получил травму икроножной мышцы в матче чемпионата Турции.

«Фенербахче» объявил, что разыгрывающий Нандо де Коло выбыл на неопределенный срок из-за травмы икроножной мышцы левой ноги. Повреждение было получено в матче чемпионата Турции с «Бурсаспором».

38-летний француз присоединился к турецкому клубу в начале этого года. В 12 матчах Евролиги он набирал в среднем 10,9 очка и 2,3 передачи за 18,5 минуты. Сроки его возвращения будут зависеть от динамики восстановления.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Фенербахче»
