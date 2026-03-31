Тари Исон: «Командное собрание помогло мне вернуться в форму»

Тари Исон вернулся в форму и набрал 15+ очков в двух последних матчах.

Форвард «Хьюстона» Тари Исон назвал недавнее собрание ключевым фактором своего возвращения в форму.

«Мне показалось, что все в значительной степени было сосредоточено вокруг меня. При этом никто не указывал на меня с негативной стороны. Все было скорее позитивно, больше похоже на слова поддержки. Все как будто старались подбодрить меня… То, что все были рядом и поддерживали меня, оказалось очень важным», – поделился 24-летний игрок.

В двух последних матчах «Рокетс» Тари Исон набрал 15 и 16 очков, тогда как в предыдущий раз он преодолевал отметку в 10 очков еще 24 февраля.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
То есть без звиздюлей играть он не может. Похоже как и Шенгюн)
