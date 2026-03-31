«Олимпиакос» ответил «Панатинаикосу», опубликовав фото Уолкапа, Везенкова и Дорси с военной службы

«Олимпиакос» ответил на требование «Пао» аннулировать натурализацию Уолкапа.

«Олимпиакос» ответил «Панатинаикосу » после сообщений о том, что афинский клуб подал запрос в Министерство иностранных дел с требованием аннулировать натурализацию защитника Томаса Уолкапа .

В социальных сетях пирейцы опубликовали фотографии Саши Везенкова, Тайлера Дорси и самого Уолкапа во время прохождения ими военной службы.

«Мы ждем соответствующую фотографию от владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса», – написали представители «Олимпиакоса ».