«Олимпиакос» ответил «Панатинаикосу», опубликовав фото Уолкапа, Везенкова и Дорси с военной службы
«Олимпиакос» ответил «Панатинаикосу» после сообщений о том, что афинский клуб подал запрос в Министерство иностранных дел с требованием аннулировать натурализацию защитника Томаса Уолкапа.
В социальных сетях пирейцы опубликовали фотографии Саши Везенкова, Тайлера Дорси и самого Уолкапа во время прохождения ими военной службы.
«Мы ждем соответствующую фотографию от владельца «Панатинаикоса» Димитриса Яннакопулоса», – написали представители «Олимпиакоса».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Олимпиакоса»
