В ESPN выделили факторы, которые делают возможным переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»

В ESPN назвали факторы возможного перехода Леброна Джеймса в «Голден Стэйт».

Интрига вокруг будущего Леброна Джеймса по-прежнему сохраняется. Как сообщает журналисты ESPN Дэйв Макменамин и Тим Бонтемпс, если 41-летний форвард «Лейкерс » решит продолжить карьеру, одним из главных претендентов на него станет «Голден Стэйт».

В материале ESPN выделяется несколько факторов, которые могут сделать переход в «Уорриорз» привлекательным. У Джеймса сложились тесные отношения с ключевыми фигурами клуба – Стефеном Карри и Стивом Керром . Все трое вместе выиграли олимпийское золото в Париже-2024, где, по словам Керра, между Джеймсом и Карри завязалась настоящая дружба.

«Объединение с Карри – главным соперником второй половины карьеры Джеймса – станет настоящим зрелищем и привлечет еще больше внимания к завершающему этапу его карьеры», – отмечают Макменамин и Бонтемпс.

Также в составе «Голден Стэйт » выступает один из близких друзей Леброна в лиге – Дрэймонд Грин .

При этом авторы материала обратили внимание на любопытную деталь: 28 февраля Леброн взял свою дочь Жури в ее первую выездную поездку – в Сан-Франциско на матч с «Уорриорз».

«Джеймс по-прежнему будет находиться в одном коротком перелете от Лос-Анджелеса, и для Жури этот город не будет совсем незнакомым», – пишут Макменамин и Бонтемпс.