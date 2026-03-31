  • «Панатинаикос» потребовал аннулировать натурализацию разыгрывающего «Олимпиакоса» Томаса Уолкапа
«Панатинаикос» подал запрос в Министерство иностранных дел Греции с требованием аннулировать натурализацию разыгрывающего «Олимпиакоса» Томаса Уолкапа.

Как сообщает SDNA, официальный запрос был направлен 26 марта – еще до «Вечного дерби», после которого главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман жестко раскритиковал наличие в составе соперника трех натурализованных игроков.

В клубе утверждают, что натурализация Уолкапа в 2023 году была основана на потенциальных будущих заслугах, а не на уже доказанных достижениях. При этом мужская сборная Греции с тех пор не добилась заметных успехов, а сам 33-летний американец не выступал за национальную команду с августа 2024 года.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SDNA
