«Панатинаикос» потребовал аннулировать натурализацию разыгрывающего «Олимпиакоса» Томаса Уолкапа

«Панатинаикос» добивается лишения греческого гражданства защитника «Олимпиакоса».

«Панатинаикос» подал запрос в Министерство иностранных дел Греции с требованием аннулировать натурализацию разыгрывающего «Олимпиакоса » Томаса Уолкапа.

Как сообщает SDNA, официальный запрос был направлен 26 марта – еще до «Вечного дерби», после которого главный тренер «Панатинаикоса » Эргин Атаман жестко раскритиковал наличие в составе соперника трех натурализованных игроков.

В клубе утверждают, что натурализация Уолкапа в 2023 году была основана на потенциальных будущих заслугах, а не на уже доказанных достижениях. При этом мужская сборная Греции с тех пор не добилась заметных успехов, а сам 33-летний американец не выступал за национальную команду с августа 2024 года.