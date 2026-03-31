Рич Пол: «Разговоры о величайшем игроке дает хейтерам повод принижать величие Леброна»
Рич Пол поддержал слова Майкла Джордана о том, что настоящего величайшего игрока в истории НБА не существует.
«Мне это на самом деле нравится. Сравнения крадут радость. Я думаю, что вся эта дискуссия о величайшем игроке в истории дает хейтерам удобный повод, особенно хейтерам Леброна, которых очень много.
Это дает им возможность принижать величие, которое мы сейчас наблюдаем от игроков. Особенно от этого игрока [Леброна]. При этом очень немногие баскетболисты достойны участия в таком разговоре», – заявил агент форварда «Лейкерс» в подкасте Game Over.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст Game Over, соцсети NBA Courtside
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
