Рич Пол: «Разговоры о величайшем игроке дает хейтерам повод принижать величие Леброна»

Рич Пол: Разговоры о величайшем игроке дают хейтерам повод принизить Леброна.

Рич Пол поддержал слова Майкла Джордана о том, что настоящего величайшего игрока в истории НБА не существует.

«Мне это на самом деле нравится. Сравнения крадут радость. Я думаю, что вся эта дискуссия о величайшем игроке в истории дает хейтерам удобный повод, особенно хейтерам Леброна, которых очень много.

Это дает им возможность принижать величие, которое мы сейчас наблюдаем от игроков. Особенно от этого игрока [Леброна ]. При этом очень немногие баскетболисты достойны участия в таком разговоре», – заявил агент форварда «Лейкерс » в подкасте Game Over.