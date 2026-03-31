Елизавета Комарова продолжит карьеру в московском «Динамо»
Елизавета Комарова перейдет в московское «Динамо». Чемпионка Евролиги и трехкратная чемпионка России покидает «Надежду» после двух сезонов в Оренбурге и присоединится к столичному клубу, который готовится к масштабному обновлению состава.
В сезоне-2025/26 26-летняя защитница набирает в среднем 9,5 очка, 4,2 подбора, 3,6 передачи и 1,3 перехвата за 24 минуты на площадке. В 1/2 финала чемпионата Россиии «Надежда» предстоит серия с УГМК.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Игрокам тоже без разницы под каким брендом играть