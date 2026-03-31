Елизавета Комарова продолжит карьеру в московском «Динамо»

Елизавета Комарова перейдет в московское «Динамо». Чемпионка Евролиги и трехкратная чемпионка России покидает «Надежду» после двух сезонов в Оренбурге и присоединится к столичному клубу, который готовится к масштабному обновлению состава.

В сезоне-2025/26 26-летняя защитница набирает в среднем 9,5 очка, 4,2 подбора, 3,6 передачи и 1,3 перехвата за 24 минуты на площадке. В 1/2 финала чемпионата Россиии «Надежда» предстоит серия с УГМК.

Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
чемпионат России жен
logoНадежда жен
переходы
logoДинамо Москва жен
Елизавета Комарова
Эм, а динамо своих игроков научить не может, только пылесосить ?
Игрокам тоже без разницы под каким брендом играть
Материалы по теме
Раиса Мусина перейдет в московское «Динамо»
26 марта, 17:30
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 27 очков Бентли помогли УГМК победить «Енисей», «Надежда» выиграла у московского «Динамо»
25 марта, 17:59
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» обыграла «Динамо Москва» в двойном овертайме, 26+14 Мусиной помогли «Нике» победить «Спарту энд К»
21 марта, 18:15
Рекомендуем
Главные новости
Рич Пол: «Разговоры о величайшем игроке дает хейтерам повод принижать величие Леброна»
1 минуту назад
Леброн Джеймс: «Следил за играми Бронни и Брайса одновременно. Это был невероятный вечер»
сегодня, 15:09
Кенни Эткинсон: «Посоветовал Мобли использовать непопадание на Матч звезд как мотивацию. Он так и сделал»
сегодня, 14:34
Winline Basket Cup. «Бетсити Парма» принимает «Мегу» в матче за выход в «Финал четырех»
сегодня, 14:32Live
Карлтон Кэррингтон стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 700+ передач и 250+ трехочковых до 21 года
сегодня, 14:13
Леброн Джеймс об атмосфере в «Лейкерс»: «Сейчас у нас все в порядке. Нужно перенести этот настрой в плей-офф»
сегодня, 13:30
Евролига. «Виртус» примет «Париж»
сегодня, 09:00
Ливио Жан-Шарля выписали из больницы
сегодня, 12:11Фото
В раздевалке «Чикаго» никто «не будет плакать» по Джейдену Айви (Джо Каули)
сегодня, 11:31
Трэйси Макгрэйди о том, почему «старички» критикуют современных игроков: «Все дело в деньгах. Вы понимаете, что Майкл получал всего 2-3 миллиона долларов?»
сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джордан Нвора о словах Карлика Джонса: «Обсудим это после игры»
33 минуты назад
«Манреса» подписала контракт с Дэвидом Дьюком до конца сезона
сегодня, 14:44Фото
Карлик Джонс: «Мы хотим помешать «Црвене Звезде» выйти в плей-офф»
сегодня, 13:44
«Бавария» продлила контракт с Джастинианом Джессапом до 2028 года
сегодня, 13:12
Еврокубок. 1/2 финала. «Бешикташ» сыграет с «Бахчешехиром», «Бурк» встретится с «Тюрк Телеком» в первых матчах серий
сегодня, 12:15
Адриатическая лига. ФМП примет «Задар»
сегодня, 12:15
Этторе Мессина: «Надеюсь, что между НБА, Евролигой и ФИБА будет достигнуто соглашение, которое сделает клубы менее похожими на машины по растрате денег»
сегодня, 11:56
Джош Гидди о Джейдене Айви: «Надеюсь, он получит ту помощь, которая ему нужна»
сегодня, 06:53
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Дубаем», «Партизан» справился с «Босна Роялом»
вчера, 20:49
Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»
вчера, 18:59
Рекомендуем