Елизавета Комарова продолжит карьеру в московском «Динамо»

Елизавета Комарова перейдет в московское «Динамо». Чемпионка Евролиги и трехкратная чемпионка России покидает «Надежду » после двух сезонов в Оренбурге и присоединится к столичному клубу, который готовится к масштабному обновлению состава.

В сезоне-2025/26 26-летняя защитница набирает в среднем 9,5 очка, 4,2 подбора, 3,6 передачи и 1,3 перехвата за 24 минуты на площадке. В 1/2 финала чемпионата Россиии «Надежда» предстоит серия с УГМК.

