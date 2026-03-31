Джордан Нвора о словах Карлика Джонса: «Обсудим это после игры»

Джордан Нвора ответил на слова Карлика Джонса, который ранее заявил, что «Партизан» намерен помешать «Црвене Звезде» выйти в плей-офф Евролиги.

«Да, я это видел. И, как я уже говорил, я ничего не буду говорить сейчас – обсудим после игры. Так что задавайте вопросы в четверг», – сказал лидер красно-белых в беседе с Meridian Sports.

Нвора также признался, что предвкушает очередное «вечное дерби».

«Я не чувствую давления – скорее воодушевление. С нетерпением жду, как все будет выглядеть при наших болельщиках дома. Моя семья приезжает в город, так что им будет очень волнительно оказаться здесь и увидеть игру.

Сказал папе и маме: «Вы обязательно должны приехать и посмотреть – это, вероятно, будет одна из самых сумасшедших игр, которые вы когда‑либо увидите». Так что они приедут, и, знаете, я очень жду этой игры», – поделился форвард «Црвены Звезды».

Дерби белградских клубов состоится 2 апреля. Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sports
