Леброн Джеймс: «Следил за играми Бронни и Брайса одновременно. Это был невероятный вечер»

Леброн Джеймс поделился эмоциями от успехов своих сыновей. Бронни набрал 26 очков за «Саут-Бэй Лейкерс» в G-лиге, а Брайс вместе с «Аризоной» вышел в «Финал четырех» NCAA, хотя сам на паркет не выходил.

«Это было просто потрясающе. Игра Бронни шла у меня на iPad. Мы с женой сидели в гостиной. iPad с трансляцией матча Бронни стоял на столе, а жена смотрела игру Брайса по телевизору. Так что мы следили за обеими играми одновременно.

Я видел, как Бронни показывает отличную игру, и в то же время наблюдал, как Брайс празднует с товарищами выход в «Финал четырех». Это было просто невероятно.

Подумать только: Брайс только первый год в колледже, а уже попал в «Финал четырех», а Бронни продолжает прогрессировать. Тут точно не о чем жалеть», – подчеркнул 41-летний форвард «Лейкерс».