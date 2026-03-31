«Манреса» подписала контракт с Дэвидом Дьюком до конца сезона

Экс-игрок НБА Дэвид Дьюк продолжит карьеру в испанской «Манресе».

«Манреса» объявила о подписании контракта с Дэвидом Дьюком до конца сезона. 26-летний разыгрывающий переходит из австралийского «Перта» и должен усилить периметр команды на решающем этапе кампании.

Дьюк известен универсальностью, атлетизмом и оборонительными навыками. В текущем сезоне в Австралии он набирал в среднем 12,3 очка, 2,7 подбора и 2,9 передачи за 24,6 минуты. В его карьере также есть опыт выступлений за «Бруклин», «Сан-Антонио» в НБА.

«Манреса» занимает 12-е место чемпионате Испании с результатом 9-15.

