Кенни Эткинсон: «Посоветовал Мобли использовать непопадание на Матч звезд как мотивацию. Он так и сделал»

Тренер «Кавальерс» прокомментировал прогресс Эвана Мобли после паузы на МВЗ.

Центровой «Кливленда » Эван Мобли установил личный рекорд сезона, набрав 34 очка и 17 подборов в матче с «Ютой» (122:113). Главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон рассказал, что переломным моментом для игрока стал их разговор во время паузы на Матч всех звезд.

«Я сказал ему: «Отправляйся домой на перерыв и работай. Ты должен выйти из паузы с настроем доказать всем, что они ошибаются. Травмы, неудачное начало сезона, непопадание в команду Матча всех звезд – все это должно стать дополнительной мотивацией». Именно это он и сделал», – поделился Эткинсон.

В 18 матчах после паузы на Матч всех звезд Мобли набирает в среднем 19,7 очка, 9,6 подбора и 1,5 блок-шота. С ним на площадке «Кливленд» превосходит соперников на 6,9 очка за 100 владений.