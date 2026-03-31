  • Карлтон Кэррингтон стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 700+ передач и 250+ трехочковых до 21 года
Карлтон Кэррингтон повторил достижение Луки Дончича и Ламело Болла.

В матче против «Лейкерс» разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон набрал 18 очков и отдал 2 передачи, войдя в эксклюзивный клуб игроков НБА, достигших 700+ передач и 250+ трехочковых до 21 года.

Ранее этого достижения добивались только Лука Дончич и Ламело Болл.

В текущем сезоне 20-летний баскетболист набирает в среднем 10,2 очка, 4,6 передачи и 3,5 подбора за матч. «Уизардс» с результатом 17-58 занимают последнее место на Востоке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Вашингтона»
