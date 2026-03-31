Карлик Джонс: «Мы хотим помешать «Црвене Звезде» выйти в плей-офф»
Карлик Джонс заявил, что «Партизан» намерен помешать «Црвене Звезде» в борьбе за плей-офф Евролиги, несмотря на потерю собственных шансов.
«Мы очень мотивированы, потому что проиграли им последнее дерби, а поскольку они – еще одна команда, которой очень нужна победа над нами, мы больше всего на свете хотели бы помешать им продвинуться дальше.
Поэтому нам нужно подойти к игре с высокой энергией и сплоченностью, чтобы постараться добиться победы. Называйте нас как хотите, но мы здесь, чтобы бороться, и никому не собираемся облегчать жизнь.
Лично я горжусь тем, что мы обыгрываем команды, которым нужны победы прямо сейчас, потому что наша задача – выходить на площадку и играть в игру, которую мы все любим», – заявил американский разыгрывающий в интервью Meridian Sport.
«Партизан» выиграл последние пять матчей в Евролиге. Дерби с «Црвеной Звездой» состоится 2 апреля.