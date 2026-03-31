  • Леброн Джеймс об атмосфере в «Лейкерс»: «Сейчас у нас все в порядке. Нужно перенести этот настрой в плей-офф»
Леброн Джеймс об атмосфере в «Лейкерс»: «Сейчас у нас все в порядке. Нужно перенести этот настрой в плей-офф»

Леброн Джеймс поделился мнением о текущей атмосфере в раздевалке «Лейкерс».

«Сейчас у нас все в порядке. Сыгранность на высоком уровне. Все рады находиться рядом друг с другом. Нам нравится играть друг за друга, находиться вместе на площадке.

Это сплоченная команда, и нам нужно сохранить этот настрой до конца регулярного сезона. А потом, как мне кажется, плей‑офф – это уже отдельный сезон. Нам нужно пронести этот дух дальше», – подчеркнул 41-летний ветеран.

«Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции с результатом 49–26. В последних 15 матчах команда одержала 13 побед.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
