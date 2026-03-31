«Бавария» продлила контракт с Джастинианом Джессапом до 2028 года

Джастиниан Джессап подписал новый контракт с «Баварией».

«Бавария» объявила о продлении контракта с атакующим защитником Джастинианом Джессапом до 2028 года. Американец, присоединившийся к мюнхенскому клубу прошлым летом, быстро стал важной частью нападения команды.

В Евролиге Джессап набирает в среднем 8,2 очка за 19 минут. В Бундеслиге защитник является вторым по результативности игроком «Баварии» с 11,4 очка за игру, уступая только Андреасу Обсту (16,4).

«Бавария» занимает 15-е место в Евролиге с результатом 14-20. Продление контракта с Джессапом подчеркивает курс клуба на сохранение костяка в долгосрочной перспективе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Баварии»
Джастиниан Джессап
