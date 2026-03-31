Ливио Жан-Шарля выписали из больницы
Жан-Шарль вернулся домой после госпитализации.
Несколько дней назад центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль был госпитализирован в одну из московских клиник. Официально диагноз не сообщался, но по слухам у француза была двусторонняя пневмония.
Сегодня пресс-атташе команды Николай Цынкевич поделился фотографией игрока с семьей и сообщил, что «все по плану, Лив уже дома».
В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Жан-Шарль отыграл 29 матчей (все – в старте), набирая в среднем 11,4 очка и 4,6 подбора за 18 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Николая Цынкевича
