Этторе Мессина: «Надеюсь, что между НБА, Евролигой и ФИБА будет достигнуто соглашение, которое сделает клубы менее похожими на машины по растрате денег»
Бывший главный тренер «Милана» Этторе Мессина указал на необходимость улучшения структуры и взаимодействия между НБА, Евролигой и ФИБА.
«Я надеюсь, что между НБА, Евролигой и ФИБА будет достигнуто соглашение, которое привнесет больше единства и логики в календарь, а также сделает клубы менее похожими на машины по растрате денег.
В Европе у всех нас возникают трудности, потому что мы полагаемся на важных людей, таких каким долгие годы был Джорджо Армани, чтобы поддерживать эти клубы. Очевидно, что это создает сложности», – сказал Мессина.
Ранее сообщалось, что Евролига и НБА могут объединиться для создания совместной лиги на 24 команды.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Real Olimpia Milano
