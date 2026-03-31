В раздевалке «Чикаго» никто «не будет плакать» по Джейдену Айви (Джо Каули)

Как сообщается, игроки «Чикаго» равнодушно восприняли отчисление Айви.

Защитник «Чикаго » Джейден Айви опубликовал в социальных сетях пространный видеорассказ на религиозные и другие темы, содержавший гомофобные высказывания.

Через несколько часов после того, как видео разлетелось по социальным сетям, «Буллс» отчислили Айви, назвав причиной «поведение, наносящее вред команде».

По сообщению репортера Chicago Sun Times Джо Каули, это был не первый инцидент Айви с командой.

«Тут было не только это… это была последняя капля… и в раздевалке по нему никто плакать не будет», – написал Каули.