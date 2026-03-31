В раздевалке «Чикаго» никто «не будет плакать» по Джейдену Айви (Джо Каули)

Как сообщается, игроки «Чикаго» равнодушно восприняли отчисление Айви.

Защитник «Чикаго» Джейден Айви опубликовал в социальных сетях пространный видеорассказ на религиозные и другие темы, содержавший гомофобные высказывания.

Через несколько часов после того, как видео разлетелось по социальным сетям, «Буллс» отчислили Айви, назвав причиной «поведение, наносящее вред команде».

По сообщению репортера Chicago Sun Times Джо Каули, это был не первый инцидент Айви с командой. 

«Тут было не только это… это была последняя капля… и в раздевалке по нему никто плакать не будет», – написал Каули.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джо Каули в соцсети X
Там в принципе с момента ухода Батлера в 2017 сплошные радость и веселье.
Учитывая, что он конкретно так поехал и учит верить в бога через твиттер Леброна с Джорданом, можно представить, как он успел достать партнеров по команде.
Как легко сменить команду стало)
Намечается пополнение в рубрике "УНИКС драфта".
какой-то проблемный драфт, хотя какие надежды на него возлагали после первого сезона. Из лоттереи два отчисления, два почти отчисления, один в Лиге развития без шансов на НБА, Киган после пары сезонов явно едет с ярмарки, Шарп, Смит, Дэниэлс, Матурин просто неплохие ролевики, Банкеро и Чет хорошие ролевики. Лучшие игроки драфта выбраны в самом конце лоттереи
почти отчисления - Агбаджи и Денг, которых, в отличие от Сохана, получилось впихнуть в обмены
почти отчисления - Агбаджи и Денг, которых, в отличие от Сохана, получилось впихнуть в обмены
Евролига. «Виртус» примет «Париж»
сегодня, 09:00
Ливио Жан-Шарля выписали из больницы
40 минут назадФото
Трэйси Макгрэйди о том, почему «старички» критикуют современных игроков: «Все дело в деньгах. Вы понимаете, что Майкл получал всего 2-3 миллиона долларов?»
сегодня, 11:15
Аллей-уп Остина Ривза на Леброна Джеймса и проход с данком Виктора Вембаньямы стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:15Видео
Виктор Вембаньяма о Стефоне Касле: «Надеюсь провести лет 15 с ним в команде»
сегодня, 10:07
Дарко Раякович: «Лучший пасующий центровой – серб, Никола Йокич. А лучший пасующий разыгрывающий в истории баскетбола – Милош Теодосич»
сегодня, 09:43
Энтони Дэвис дурачился с «Лейкерс» на предматчевой разминке
сегодня, 09:11Видео
Купер Флэгг признался в любви к аниме: «One Piece – одно из моих любимых»
сегодня, 08:14
«Нью-Йорк» гарантировал себе место в плей-офф
сегодня, 07:56
Леброн Джеймс сравнялся с рекордом Карима Абдул-Джаббара по количеству побед («регулярка» + плей-офф)
сегодня, 07:41
