  Трэйси Макгрэйди о том, почему «старички» критикуют современных игроков: «Все дело в деньгах. Вы понимаете, что Майкл получал всего 2-3 миллиона долларов?»
Трэйси Макгрэйди о том, почему «старички» критикуют современных игроков: «Все дело в деньгах. Вы понимаете, что Майкл получал всего 2-3 миллиона долларов?»

Макгрэйди считает, что прежние игроки завидуют зарплатам современных.

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди выделил причину, по которой игроки старшего поколения постоянно критикуют современных баскетболистов НБА.

«Все дело в деньгах. Вы понимаете, что в 90-х Реджи Миллер и Майкл получали всего 2-3 миллиона долларов? А ведь они были топовыми игроками… Все дело в деньгах», – сказал Макгрэйди.

В текущем сезоне самым высокооплачиваемым игроком является защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри – 59,6 млн долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Ну, с сезона 96-97 как минимум там было не 2-3 уже, в в районе 10 у Реджи и 30+ у Майкла...
Кваме тогда почему интересно льёт?)
