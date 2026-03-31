Трэйси Макгрэйди о том, почему «старички» критикуют современных игроков: «Все дело в деньгах. Вы понимаете, что Майкл получал всего 2-3 миллиона долларов?»
Макгрэйди считает, что прежние игроки завидуют зарплатам современных.
Член Зала славы Трэйси Макгрэйди выделил причину, по которой игроки старшего поколения постоянно критикуют современных баскетболистов НБА.
«Все дело в деньгах. Вы понимаете, что в 90-х Реджи Миллер и Майкл получали всего 2-3 миллиона долларов? А ведь они были топовыми игроками… Все дело в деньгах», – сказал Макгрэйди.
В текущем сезоне самым высокооплачиваемым игроком является защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри – 59,6 млн долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, с сезона 96-97 как минимум там было не 2-3 уже, в в районе 10 у Реджи и 30+ у Майкла...
Кваме тогда почему интересно льёт?)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем