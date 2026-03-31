Трэйси Макгрэйди о том, почему «старички» критикуют современных игроков: «Все дело в деньгах. Вы понимаете, что Майкл получал всего 2-3 миллиона долларов?»

Макгрэйди считает, что прежние игроки завидуют зарплатам современных.

Член Зала славы Трэйси Макгрэйди выделил причину, по которой игроки старшего поколения постоянно критикуют современных баскетболистов НБА .

«Все дело в деньгах. Вы понимаете, что в 90-х Реджи Миллер и Майкл получали всего 2-3 миллиона долларов? А ведь они были топовыми игроками… Все дело в деньгах», – сказал Макгрэйди.

В текущем сезоне самым высокооплачиваемым игроком является защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри – 59,6 млн долларов.