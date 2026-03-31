Виктор Вембаньяма о Стефоне Касле: «Надеюсь провести лет 15 с ним в команде»

Вембаньяма о Касле: «Надеюсь провести лет 15 с ним в команде».

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма высоко отозвался о защитнике «Сперс» Стефоне Касле .

«Он очень хорошо меня понимает. И наше взаимодействие наладилось не просто так. Он как разыгрывающий ищет для своей команды лучший бросок. А я, со своей стороны, стараюсь каждый раз завершать его навес данком (когда он достаточно высоко его отдает, потому что иногда получается недостаточно высоко).

И это только начало. Я надеюсь провести лет 15 с ним в команде, и мы увидим тысячи аллей-упов», – сказал Вембаньяма.

В сегодняшнем победном матче с «Чикаго» Вембаньяма набрал лучшие за сезон 41 очко, а Касл отдал 10 передач.