Виктор Вембаньяма о Стефоне Касле: «Надеюсь провести лет 15 с ним в команде»
Вембаньяма о Касле: «Надеюсь провести лет 15 с ним в команде».
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма высоко отозвался о защитнике «Сперс» Стефоне Касле.
«Он очень хорошо меня понимает. И наше взаимодействие наладилось не просто так. Он как разыгрывающий ищет для своей команды лучший бросок. А я, со своей стороны, стараюсь каждый раз завершать его навес данком (когда он достаточно высоко его отдает, потому что иногда получается недостаточно высоко).
И это только начало. Я надеюсь провести лет 15 с ним в команде, и мы увидим тысячи аллей-упов», – сказал Вембаньяма.
В сегодняшнем победном матче с «Чикаго» Вембаньяма набрал лучшие за сезон 41 очко, а Касл отдал 10 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как я кайфую от этого. Похоже выбрались Шпоры из ямы и теперь можно лет 10 снова наблюдать их баталии в плей-офф. И самое главное такой же командный умный баскетбол и защиту)
Как я кайфую от этого. Похоже выбрались Шпоры из ямы и теперь можно лет 10 снова наблюдать их баталии в плей-офф. И самое главное такой же командный умный баскетбол и защиту)
Хотелось бы верить, но в современной НБА кажется, что династии образовать максимально сложно.
Хотелось бы верить, но в современной НБА кажется, что династии образовать максимально сложно.
Соглашусь. Поэтому не загадываю по победам, но вводные хорошие, чтобы с Оклахомой кто то превратился в династию. Хотя на западе в каждой команде мега звезда есть вокруг которой можно собирать пазл)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем