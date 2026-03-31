Дарко Раякович: «Лучший пасующий центровой – серб, Никола Йокич. А лучший пасующий разыгрывающий в истории баскетбола – Милош Теодосич»

Раякович отметил Йокича и Теодосича как лучших пасующих.

Главный тренер «Торонто » Дарко Раякович отметил национальную принадлежность центрового Николы Йокича и разыгрывающего Милоша Теодосича , считая их лучшими распасовщиками.

«Я кое-что понимаю по части передач, потому что лучшая пасующая «пятерка», так уж случилось, – серб. Это Никола Йокич, а лучший пасующий разыгрывающий в истории баскетбола – Милош Теодосич.

И что я имею в виду: этим ребятам просто нужно пробовать. У них есть этот дар, им нужно время, чтобы понять, что работает, а что нет. Если всегда играть очень осторожно, у тебя будет мало потерь, но и передач тоже», – сказал сербский специалист.

Йокич является лучшим ассистентом текущего сезона НБА, отдавая в среднем 10,8 передачи.

Теодосич завершил карьеру в 2025 году после выступлений в Европе и НБА , где он был известен своим умением создавать моменты для партнеров, лидерскими качествами и видением площадки. В американской лиге он провел 2 сезона за «Клипперс», где в 60 матчах в среднем набирал 8 очков, 2,4 подбора и 4 передачи.