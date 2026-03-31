Энтони Дэвис дурачился с «Лейкерс» на предматчевой разминке

Дэвис провел время перед игрой вместе с «Лейкерс».

Звездный форвард «Вашингтона » Энтони Дэвис провел время перед стартом матча, дурачась со своими бывшими партнерами из «Лейкерс».

Форвард продолжает восстановление от травмы, из-за которой он еще не провел ни одного матча за «Уизардс», куда его обменяли по ходу сезона.

В составе «Лейкерс » Дэвис отыграл 5 с половиной сезонов и стал чемпионом НБА в 2020 году.