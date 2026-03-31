0

Адриатическая лига. ФМП примет «Задар»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдет один матч.

ФМП сыграет с «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Топ-8

Положение команд: Партизан Сербия – 19-2, Дубай ОАЭ – 18-3, Будучность Черногория – 16-5, Црвена Звезда Сербия – 16-5, Клуж Румыния – 13-8, Цедевита-Олимпия Словения – 12-9, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-12, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-12.

Плей-аут

Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 13-9, Мега Сербия – 9-13, Задар Хорватия – 9-12, ФМП Сербия – 9-12, КРКА Словения – 8-14, Илирия Словения – 8-14, Вена Австрия – 8-14, Борац Чачак Сербия – 7-15, Студентски центар Черногория – 5-17, Сплит Хорватия – 5-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
результаты
logoЗадар
logoФМП
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
