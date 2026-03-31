Купер Флэгг признался в любви к аниме: «One Piece – одно из моих любимых»

Флэгг признался в любви к аниме: One Piece – одно из моих любимых.

Новичок «Далласа » Купер Флэгг рассказал о своей любви к японской анимации.

«На телефоне я чаще всего пользуюсь Crunchyroll (сервис для просмотра аниме). Это лучшее приложение, где есть все – от английского дубляжа до субтитров с японской озвучкой. У меня тут крутой чехол – это из One Piece. Я смотрю много разных аниме, и One Piece – одно из моих любимых.

Для меня главное – это сюжет. One Piece, например, довольно длинный сериал. Мне нравится следить за разными персонажами, видеть, как они развиваются со временем и становятся сильнее – это меня очень привлекает», – сказал Флэгг.

Аниме-сериал One Piece стартовал в 1999 году, за 7 лет до рождения Флэгга, и продолжается до сих пор.