Купер Флэгг признался в любви к аниме: «One Piece – одно из моих любимых»

Новичок «Далласа» Купер Флэгг рассказал о своей любви к японской анимации.

«На телефоне я чаще всего пользуюсь Crunchyroll (сервис для просмотра аниме). Это лучшее приложение, где есть все – от английского дубляжа до субтитров с японской озвучкой. У меня тут крутой чехол – это из One Piece. Я смотрю много разных аниме, и One Piece – одно из моих любимых.

Для меня главное – это сюжет. One Piece, например, довольно длинный сериал. Мне нравится следить за разными персонажами, видеть, как они развиваются со временем и становятся сильнее – это меня очень привлекает», – сказал Флэгг.

Аниме-сериал One Piece стартовал в 1999 году, за 7 лет до рождения Флэгга, и продолжается до сих пор.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Central
Не, ну в бесконечных перелетах смотреть Кусок - норм тема, можно не напрягаясь особо всё осилить до онгоинга. Но вообще забавно, Купер максимально не ассоциируется с просмотром аниме :)
Максимально поддерживаю. Сам хожу в залы и секции определенные и удивляюсь когда самые жёсткие с виду ребята (в зале обычно торпеды два метра ростом, в чернилах все плюс патлы до лопаток, а в секциях парни с ЦА, Кавказа ну и наши славянские) смотрят "японские мультики" и всегда весело через это какой-то коннект или общение начинать.
Какой может быть сюжет в сериале, который идёт 30 лет?
Забирайте его, он не наш.
