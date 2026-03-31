«Нью-Йорк» гарантировал себе место в плей-офф

«Никс» точно буду играть в плей-офф.

После того как «Филадельфия» проиграла «Майами», «Нью-Йорк » стал третьей командой Восточной конференции, которая гарантировала себе выход в плей-офф. До «Никс» это сделали «Пистонс» и «Селтикс».

Что бы ни случилось до конца регулярного сезона, «Нью-Йорк» финиширует не ниже шестого места в конференции. Сейчас команда имеет результат 48-27 и занимает третью строчку таблицы.

«Никс» в значительной степени сохранили тот же состав, который в 2025 году впервые за 25 лет вышел в финал Востока. Однако они уволили своего главного тренера, заменив Тома Тибодо на Майка Брауна.

Владелец команды Джеймс Долан в начале января заявил, что цель клуба на этот сезон – как минимум выйти в финал НБА .