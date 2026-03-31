Леброн Джеймс сравнялся с рекордом Карима Абдул-Джаббара по количеству побед («регулярка» + плей-офф)
Джеймс повторил рекорд Абдул-Джаббара.
Сегодняшняя победа над «Вашингтоном» (120:101) стала для звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса 1228-й за карьеру в регулярных чемпионатах и плей-офф.
По этому показателю он сравнялся с легендарным Каримом Абдул-Джаббаром, на счету которого 1074 победы в «регулярках» и 154 в плей-офф (у Джеймса – 1044 и 184).
Следом за Абдул-Джаббаром и Джеймсом идут Тим Данкан (1158), Роберт Пэриш (1121) и Карл Мэлоун (1050).
Среди действующих игроков ближайшим к Джеймсу является Джеймс Харден (874, 23-е место).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
ЛЕГЕНДЫ!
