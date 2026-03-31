  Диллон Брукс сыграет во вторник против «Орландо». Игрок «Финикса» пропустил 17 матчей из-за перелома
Диллон Брукс сыграет во вторник против «Орландо». Игрок «Финикса» пропустил 17 матчей из-за перелома

Названа точная дата возвращения Диллона Брукса.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс вернется в состав команды во вторник в матче против «Орландо».

Ключевой игрок ротации «Санз» пропустил 17 игр из-за перелома руки. Он перенес операцию и не появлялся на площадке с 21 февраля.

В 50 встречах сезона Брукс набирает 20,9 очка и 3,7 подбора в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дуэйна Рэнкина
