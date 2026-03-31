2

Леброн Джеймс обновил собственный рекорд, став самым возрастным игроком НБА с трипл-даблом

41-летний Леброн обновил собственный рекорд, оформив трипл-дабл.

В победном матче против «Вашингтона» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 21 очко, 10 подборов и 12 передач, оформив 125-й трипл-дабл в карьере (5-й показатель в истории НБА).

В возрасте 41 года и 90 дней Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги с трипл-даблом, превзойдя собственный мартовский рекорд (41 год и 79 дней).

Калифорнийцы победили со счетом 120:101.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoВашингтон
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мужику в этом году 42 года
он выдает 20+6+7 в среднем по сезону с процентом двухочковых бросков под 60, единственное, что трешки просели и защищаться практически перестал
Мутант хренов
но даже в таком состоянии он половине команд лиги пригодится в качестве 3 звезды
Если он реально еще одну гайку хочет, нужно куда в Оклу, Кливленд или Хьюстон топать за небольшие деньги и устраивать последний танец
Если Вам нужны рекорды отправляйтесь в Вашингтон👍
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 47 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Детройт» после овертайма, 41 очко и 16 подборов Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Чикаго», 29+10+9 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от проигрыша «Атланте» и другие результаты
55 минут назад
«Эта история не на пустом месте». В НБА обсуждают переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»
29 марта, 21:44
Дончич перестал скрывать расставание с невестой – и заиграл еще ярче. Как так?
29 марта, 20:35
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг признался в любви к аниме: «One Piece – одно из моих любимых»
3 минуты назад
«Нью-Йорк» гарантировал себе место в плей-офф
21 минуту назад
Леброн Джеймс сравнялся с рекордом Карима Абдул-Джаббара по количеству побед («регулярка» + плей-офф)
36 минут назад
Диллон Брукс сыграет во вторник против «Орландо». Игрок «Финикса» пропустил 17 матчей из-за перелома
45 минут назад
НБА. 47 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Детройт» после овертайма, 41 очко и 16 подборов Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Чикаго», 29+10+9 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от проигрыша «Атланте» и другие результаты
55 минут назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 47 очков (21 штрафной) в победной игре с «Детройтом»
сегодня, 07:10Видео
У Энтони Эдвардса прервалась серия из 421 матча в старте. Звезде «Миннесоты» захотелось в туалет прямо перед началом игры
сегодня, 07:06
Чарльз Баркли выругался в адрес фаната, который просил у него автограф
сегодня, 06:56Видео
Виктор Вембаньяма обновил рекорд сезона – 41 очко (за 31 минуту)
сегодня, 06:34Видео
Яннис Адетокумбо после непопадания «Бакс» в плей-офф: «Молитвы о моем провале не делают вас религиозным»
сегодня, 06:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джош Гидди о Джейдене Айви: «Надеюсь, он получит ту помощь, которая ему нужна»
сегодня, 06:53
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Дубаем», «Партизан» справился с «Босна Роялом»
вчера, 20:49
Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»
вчера, 18:59
Тайрик Джонс получил травму икроножной мышцы в дерби с «Панатинаикосом»
вчера, 18:49
«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу
вчера, 18:16
Жауме Понсарнау продлил контракт с «Бильбао» до 2029 года
вчера, 17:59Фото
В контракте Омари Мура с «Валенсией» будет опция выкупа для перехода в НБА
вчера, 17:30
«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели
вчера, 16:41
«Фенербахче» расстался со Скотти Уилбекином по взаимному согласию
вчера, 16:12
«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
вчера, 15:24
Рекомендуем