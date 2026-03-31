Леброн Джеймс обновил собственный рекорд, став самым возрастным игроком НБА с трипл-даблом

41-летний Леброн обновил собственный рекорд, оформив трипл-дабл.

В победном матче против «Вашингтона» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 21 очко, 10 подборов и 12 передач, оформив 125-й трипл-дабл в карьере (5-й показатель в истории НБА).

В возрасте 41 года и 90 дней Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги с трипл-даблом, превзойдя собственный мартовский рекорд (41 год и 79 дней).

Калифорнийцы победили со счетом 120:101.