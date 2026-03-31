Леброн Джеймс обновил собственный рекорд, став самым возрастным игроком НБА с трипл-даблом
41-летний Леброн обновил собственный рекорд, оформив трипл-дабл.
В победном матче против «Вашингтона» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 21 очко, 10 подборов и 12 передач, оформив 125-й трипл-дабл в карьере (5-й показатель в истории НБА).
В возрасте 41 года и 90 дней Джеймс стал самым возрастным игроком в истории лиги с трипл-даблом, превзойдя собственный мартовский рекорд (41 год и 79 дней).
Калифорнийцы победили со счетом 120:101.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
он выдает 20+6+7 в среднем по сезону с процентом двухочковых бросков под 60, единственное, что трешки просели и защищаться практически перестал
Мутант хренов
но даже в таком состоянии он половине команд лиги пригодится в качестве 3 звезды
Если он реально еще одну гайку хочет, нужно куда в Оклу, Кливленд или Хьюстон топать за небольшие деньги и устраивать последний танец