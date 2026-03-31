У Энтони Эдвардса прервалась серия из 421 матча в старте. Звезде «Миннесоты» захотелось в туалет прямо перед началом игры

Суперзвезда НБА не вышел на игру в старте – ему захотелось в туалет.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс в понедельник вернулся в строй после шести пропущенных матчей из-за травмы колена.

Эдвардс при этом не вышел в стартовом составе во встрече против «Далласа», выйдя на замену впервые с дебютного сезона в НБА. Прервалась серия из 421 игры подряд в основе.

Как передает клубный инсайдер Джон Кравчински, главный тренер «волков» Крис Финч объяснил ситуацию тем, что звездному защитнику «захотелось сходить в туалет» прямо перед началом матча.

Эдвардс, который набрал 17 очков и 4 передачи, позже подтвердил слова тренера: «Мне нужно было в туалет».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джона Кравчински
Просрал серию
Лучше посрать и опоздать, чем успеть и обосраться. (с) Энтони Стетхэм Эдвардс
Пол Пирс в слезах вышел из чата
Энтони Эдвардсу захотелось сходить в туалет прямо перед началом матча.
-Мне нужно было в туалет - прокомментировал ситуацию Энтони Эдвардс.
Из рекламы 90 х "не каждый йогурт одинаково полезен"
