У Энтони Эдвардса прервалась серия из 421 матча в старте. Звезде «Миннесоты» захотелось в туалет прямо перед началом игры
Суперзвезда НБА не вышел на игру в старте – ему захотелось в туалет.
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс в понедельник вернулся в строй после шести пропущенных матчей из-за травмы колена.
Эдвардс при этом не вышел в стартовом составе во встрече против «Далласа», выйдя на замену впервые с дебютного сезона в НБА. Прервалась серия из 421 игры подряд в основе.
Как передает клубный инсайдер Джон Кравчински, главный тренер «волков» Крис Финч объяснил ситуацию тем, что звездному защитнику «захотелось сходить в туалет» прямо перед началом матча.
Эдвардс, который набрал 17 очков и 4 передачи, позже подтвердил слова тренера: «Мне нужно было в туалет».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джона Кравчински
-Мне нужно было в туалет - прокомментировал ситуацию Энтони Эдвардс.