Шэй Гилджес-Александер набрал 47 очков (21 штрафной) в победной игре с «Детройтом»

Гилджес-Александер помог «Тандер» обыграть «Пистонс», набрав 47 очков.

Суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер привел свою команду к победе над «Детройтом » после овертайма, набрав 47 очков.

За 41 минуту на паркете защитник реализовал 12 из 19 бросков с игры, 2 из 3 из-за дуги и 21 из 25 с линии (вся команда соперника исполнила 23 штрафных).

Также Гилджес-Александер стал автором попадания , которое потенциально могло стать победным в основное время, но его отменили из-за фола в атаке.

«Тандер» справились с «Пистонс» в дополнительной 5-минутке – 114:110.