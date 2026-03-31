Шэй Гилджес-Александер набрал 47 очков (21 штрафной) в победной игре с «Детройтом»

Суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер привел свою команду к победе над «Детройтом» после овертайма, набрав 47 очков.
За 41 минуту на паркете защитник реализовал 12 из 19 бросков с игры, 2 из 3 из-за дуги и 21 из 25 с линии (вся команда соперника исполнила 23 штрафных).
Также Гилджес-Александер стал автором попадания, которое потенциально могло стать победным в основное время, но его отменили из-за фола в атаке.
«Тандер» справились с «Пистонс» в дополнительной 5-минутке – 114:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Что он предложит в следующем сезоне?))
Где легендарные 20 очков без сопротивления?