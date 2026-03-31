Чарльз Баркли выругался в адрес фаната, который просил у него автограф

Легенда НБА Баркли назвал просителя автографа «мазафакером».

В сети завирусилось видео, на котором член Зала славы Чарльз Баркли не скрывает своего недовольства назойливыми поклонниками.

Экс-игрок НБА садился автомобиль в районе Манхэттена в Нью-Йорке. Как только Чарльз устроился на пассажирском сиденье, его тут же окружили несколько желающих получить автограф, что вызвало раздражение у ведущего Inside The NBA.

«Эй, чувак, я же говорил вам, что меня не надо здесь ждать», – произнес Баркли.

Затем экс-форвард все же подписал автограф одному человеку, сказав: «Я даю один. И все». Когда кто-то из толпы попросил его дать еще один автограф, Баркли выругался.

«Я сказал один, мазафакер, ты английский язык понимаешь?» – ответил Баркли.