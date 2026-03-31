Джош Гидди о Джейдене Айви: «Надеюсь, он получит ту помощь, которая ему нужна»
Защитник «Чикаго» Джош Гидди выразил надежду, что отчисленный из команды защитник Джейден Айви сможет найти необходимую ему поддержку.
«Он очень талантливый игрок. Очевидно, что вся эта ситуация неудачная в каком-то смысле. Я надеюсь, он получит ту помощь, которая ему нужна, независимо от того, через что он проходит или не проходит.
Я действительно надеюсь, что ему помогут. Это произойдет не в «Буллс», но где бы он ни оказался, я надеюсь, что он ее получит», – сказал Гидди.
Айви был отчислен из команды после серии прямых эфиров в соцсетях на религиозные и другие темы, содержавшие гомофобные высказывания.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chicago Sun-Times
