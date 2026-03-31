Джош Гидди о Джейдене Айви: «Надеюсь, он получит ту помощь, которая ему нужна»

Гидди об Айви: Надеюсь, он получит ту помощь, которая ему нужна.

Защитник «Чикаго » Джош Гидди выразил надежду, что отчисленный из команды защитник Джейден Айви сможет найти необходимую ему поддержку.

«Он очень талантливый игрок. Очевидно, что вся эта ситуация неудачная в каком-то смысле. Я надеюсь, он получит ту помощь, которая ему нужна, независимо от того, через что он проходит или не проходит.

Я действительно надеюсь, что ему помогут. Это произойдет не в «Буллс», но где бы он ни оказался, я надеюсь, что он ее получит», – сказал Гидди.

Айви был отчислен из команды после серии прямых эфиров в соцсетях на религиозные и другие темы, содержавшие гомофобные высказывания.