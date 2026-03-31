Яннис Адетокумбо после непопадания «Бакс» в плей-офф: «Молитвы о моем провале не делают вас религиозным»

Яннис Адетокумбо оставил послание хейтерам.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо выложил загадочный пост в соцсетях после официального прекращения борьбы за плей-офф в сезоне-25/26.

Грек поделился фотографиями, на которых тренируется в спортзале.

«Молитвы о моем провале не делают вас религиозным человеком», – написал звездный форвард.

У «Милуоки » прервалась серия из 9 попаданий подряд в плей-офф. Адетокумбо провел лишь 36 матчей из-за травм, многочисленные слухи об его обмене в другой клуб так и не подтвердились.