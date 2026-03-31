Яннис Адетокумбо после непопадания «Бакс» в плей-офф: «Молитвы о моем провале не делают вас религиозным»
Яннис Адетокумбо оставил послание хейтерам.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо выложил загадочный пост в соцсетях после официального прекращения борьбы за плей-офф в сезоне-25/26.
Грек поделился фотографиями, на которых тренируется в спортзале.
«Молитвы о моем провале не делают вас религиозным человеком», – написал звездный форвард.
У «Милуоки» прервалась серия из 9 попаданий подряд в плей-офф. Адетокумбо провел лишь 36 матчей из-за травм, многочисленные слухи об его обмене в другой клуб так и не подтвердились.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
