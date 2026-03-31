Виктор Вембаньяма обновил рекорд сезона – 41 очко (за 31 минуту)

Вембаньяма набрал 41 очко – лучший результат за сезон.

Звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма установил новый личный рекорд результативности за сезон, набрав 41 очко в игре с «Чикаго ».

За 31 минуту на паркете Вембаньяма реализовал 17 из 27 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 4 из 4 штрафных, добавив к этому 16 подборов и 3 блок-шота.

Кроме того, центровой оформил третий самый быстрый дабл-дабл в эру продвинутой статистики (с сезона-1997/98) – 8 минут и 25 секунд. Быстрее него были только Йонас Валанчюнас (8.08) и Бобан Марьянович (8.13).

«Сперс» обыграли «Буллс», одержав 9-ю победу подряд, – 129:114.