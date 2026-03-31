Марк Кьюбан о продаже «Далласа»: «Не жалею о самом факте. Жалею о том, кому продал»

Марк Кьюбан рассказал, жалеет ли о продаже «Далласа».

Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан сделал важное уточнение о решении по продаже клуба.

«Жалею ли я о решении? Я не жалею о продаже. Я жалею о том, кому продал.

В процессе я допустил много ошибок, и на этом остановлюсь», – признался Кьюбан.

В 2023 году бизнесмен продал контрольный пакет акций «Далласа » игорному магнату Мириам Адельсон. После ухода Кьюбана управление организацией перешло к Патрику Дюмону, зятю Адельсон. Ни Адельсон, ни Дюмон не имели опыта в спорте до этой покупки. На момент сделки ожидалось, что многолетний экс-владелец сохранит контроль над баскетбольными операциями, но этого в итоге не произошло.