Марк Кьюбан о продаже «Далласа»: «Не жалею о самом факте. Жалею о том, кому продал»

Марк Кьюбан рассказал, жалеет ли о продаже «Далласа».

Экс-владелец «Мэверикс» Марк Кьюбан сделал важное уточнение о решении по продаже клуба.

«Жалею ли я о решении? Я не жалею о продаже. Я жалею о том, кому продал.

В процессе я допустил много ошибок, и на этом остановлюсь», – признался Кьюбан.

В 2023 году бизнесмен продал контрольный пакет акций «Далласа» игорному магнату Мириам Адельсон. После ухода Кьюбана управление организацией перешло к Патрику Дюмону, зятю Адельсон. Ни Адельсон, ни Дюмон не имели опыта в спорте до этой покупки. На момент сделки ожидалось, что многолетний экс-владелец сохранит контроль над баскетбольными операциями, но этого в итоге не произошло.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Материалы по теме
Марк Кьюбан: «НБА нужно сократить длительность матчей до 40 минут»
29 марта, 18:46
Марк Кьюбан о назначении Харрисона в 2021-м: «Сейчас я об этом жалею, это была ошибка»
12 марта, 04:30
Патрик Дюмон ответил болельщику, который поблагодарил его за увольнение Харрисона
3 марта, 06:28Видео
Марк Кьюбан: «НБА ошибается, осуждая «танкинг». Фанатам нужна надежда, а не победы в каждом матче»
17 февраля, 18:45
Рекомендуем
Главные новости
Док Риверс будет введен в Зал славы (Брэд Таунсенд)
7 минут назад
Два клатч-трехочковых и блок-шот Тайлера Хирро обеспечили «Майами» победу над «Филадельфией»
24 минуты назадВидео
Гилджес-Александер не стал объяснять, почему он MVP, как это делал Вембаньяма: «Пусть за меня говорит игра»
24 минуты назад
Флойд Мейвезер: «Владение клубом НБА – стрессовая история. Мои намерения изменились»
33 минуты назад
Шэю Гилджес-Александеру свистнули фол в атаке при потенциально победном трехочковом
47 минут назадВидео
Джейден Айви: «Когда я пришел в НБА, был развратником, порноманом и постоянно напивался. Я не знал Бога»
59 минут назадВидео
НБА. 47 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Детройт» после овертайма, 41 очко и 16 подборов Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Чикаго», 29+10+9 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от проигрыша «Атланте» и другие результаты
сегодня, 05:22
Джо Маззулла о звании «Лучшего тренера»: «Это тупая награда. Мне она не нужна»
сегодня, 05:15
Джейден Айви о Стефене Карри: «Он не знает Иисуса. Все эти его перстни не будут иметь значения в Судный день»
сегодня, 05:07
Райан Нембхард отзащищался с кроссовкой в руке и получил технический
сегодня, 05:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Дубаем», «Партизан» справился с «Босна Роялом»
вчера, 20:49
Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»
вчера, 18:59
Тайрик Джонс получил травму икроножной мышцы в дерби с «Панатинаикосом»
вчера, 18:49
«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу
вчера, 18:16
Жауме Понсарнау продлил контракт с «Бильбао» до 2029 года
вчера, 17:59Фото
В контракте Омари Мура с «Валенсией» будет опция выкупа для перехода в НБА
вчера, 17:30
«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели
вчера, 16:41
«Фенербахче» расстался со Скотти Уилбекином по взаимному согласию
вчера, 16:12
«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
вчера, 15:24
Передача Ищенко и трехочоковый после степбэка Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 14:41Видео
Рекомендуем