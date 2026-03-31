Док Риверс будет введен в Зал славы (Брэд Таунсенд)

Риверс, как сообщается, попадет в Зал славы.

Как сообщает репортер The Dallas Morning News Брэд Таунсенд, главный тренер «Милуоки» Док Риверс станет одним из членов Зала славы класса 2026 года. Полный состав класса будет объявлен 4 апреля.

Риверс удерживает шестое место по количеству побед в истории НБА за свои 27 сезонов в качестве главного тренера. В регулярных сезонах 64-летний специалист имеет показатель 1191-861 (58% побед).

Команды Риверса выходили в плей-офф в 21 из его 27 сезонов, включая его единственное чемпионство с «Бостоном» в 2008 году. Он также выводил «Селтикс» в финал НБА в 2010 году, где они проиграли «Лейкерс» в семи матчах. Несмотря на большой успех в регулярных сезонах с «Клипперс» и «Сиксерс» в период с 2013 по 2023 год, ни одна из этих команд не прошла дальше второго раунда. Единственной другой командой Риверса, вышедшей в финал конференции, был «Бостон» в 2012 году. Его карьерный результат в плей-офф составляет 104-102 (50,4%).

Несколько дней назад возглавляемый Риверсом «Милуоки » лишился шансов на попадание в плей-офф впервые с 2016 года.