Док Риверс будет введен в Зал славы (Брэд Таунсенд)
Как сообщает репортер The Dallas Morning News Брэд Таунсенд, главный тренер «Милуоки» Док Риверс станет одним из членов Зала славы класса 2026 года. Полный состав класса будет объявлен 4 апреля.
Риверс удерживает шестое место по количеству побед в истории НБА за свои 27 сезонов в качестве главного тренера. В регулярных сезонах 64-летний специалист имеет показатель 1191-861 (58% побед).
Команды Риверса выходили в плей-офф в 21 из его 27 сезонов, включая его единственное чемпионство с «Бостоном» в 2008 году. Он также выводил «Селтикс» в финал НБА в 2010 году, где они проиграли «Лейкерс» в семи матчах. Несмотря на большой успех в регулярных сезонах с «Клипперс» и «Сиксерс» в период с 2013 по 2023 год, ни одна из этих команд не прошла дальше второго раунда. Единственной другой командой Риверса, вышедшей в финал конференции, был «Бостон» в 2012 году. Его карьерный результат в плей-офф составляет 104-102 (50,4%).
Несколько дней назад возглавляемый Риверсом «Милуоки» лишился шансов на попадание в плей-офф впервые с 2016 года.