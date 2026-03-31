Гилджес-Александер не стал объяснять, почему он MVP, как это делал Вембаньяма: «Пусть за меня говорит игра»
Гилджес-Александер считает, что дела громче слов.
Лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер во время пресс-конференции не стал объяснять, почему он должен стать MVP сезона, как это делал ранее Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио».
«Не стоит, у меня и без того все хорошо.
Спасибо за вопрос. У меня все хорошо. Пусть моя игра говорит сама за себя», – произнес действующий MVP с улыбкой.
В понедельник Гилджес-Александер в 8-й раз за сезон набрал как минимум 40 очков в победном матче с «Пистонс» (47).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
