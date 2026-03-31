Два клатч-трехочковых и блок-шот Тайлера Хирро обеспечили «Майами» победу над «Филадельфией»
Хирро помог «Хит» обыграть «Сиксерс» в близкой концовке.
Звездный защитник «Майами» Тайлер Хирро стал главным действующим лицом концовки игры против «Филадельфии».
На счету Хирро 8 очков в последние 2,5 минуты матча, включая два клатч-трехочковых, а также важный блок-шот. Защитник стал самым результативным игроком встречи, набрав итоговые 30 очков (12 в четвертой четверти).
«Хит» выиграли второй из последних девяти матчей – 119:109.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Материалы по теме
Рекомендуем
