Флойд Мейвезер: «Владение клубом НБА – стрессовая история. Мои намерения изменились»

Легендарный спортсмен объяснил, почему не хочет владеть клубом НБА.

Легенда бокса Флойд Мэйвезер заявил, что больше не планирует становиться владельцем клуба НБА.

«Раньше я говорил о том, что хотел бы владеть командой НБА, но, похоже, быть владельцем в НБА – это очень стрессовая история.

Вы видите, как новый владелец появляется в НБА, и такой человек выглядит счастливым. А потом, с годами, он выглядит гораздо старше. Так что я даже не знаю», – признался Мэйвезер-младший.

Поклонники боксера пишут в соцсетях, что позиция Флойда поменялась из-за финансовых проблем.

НБА планирует расширяться клубами в Лас-Вегасе и Сиэтле.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Судя по тому, что будет бой с Пакьао, и то, что он подал в суд на своего бывшего партнера по поводу того, что тот его обокрал под сотню млн с деньгами у него проблемы
С годами как бы все выглядят старше))
ага, конечно)) у многих, как расценки услышали, сразу "намерения изменялись".
