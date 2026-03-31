Флойд Мейвезер: «Владение клубом НБА – стрессовая история. Мои намерения изменились»

Легендарный спортсмен объяснил, почему не хочет владеть клубом НБА.

Легенда бокса Флойд Мэйвезер заявил, что больше не планирует становиться владельцем клуба НБА.

«Раньше я говорил о том, что хотел бы владеть командой НБА, но, похоже, быть владельцем в НБА – это очень стрессовая история.

Вы видите, как новый владелец появляется в НБА, и такой человек выглядит счастливым. А потом, с годами, он выглядит гораздо старше. Так что я даже не знаю», – признался Мэйвезер-младший.

Поклонники боксера пишут в соцсетях, что позиция Флойда поменялась из-за финансовых проблем.

НБА планирует расширяться клубами в Лас-Вегасе и Сиэтле.