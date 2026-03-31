Шэю Гилджес-Александеру свистнули фол в атаке при потенциально победном трехочковом

Гилджес-Александер нарушил правила в ключевой момент.

За 4 секунды до конца основного времени матча против «Детройта » звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер забросил трехочковый, который потенциально мог стать победным.

Однако судьи не засчитали попадание, зафиксировав у лидера «Тандер» фол в атаке.

Матч перешел в овертайм, где сильнее оказалась «Оклахома» – 114:110. На счету Гилджес-Александера итоговые 47 очков (21 из 25 штрафных).