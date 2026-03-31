Джейден Айви: «Когда я пришел в НБА, был развратником, порноманом и постоянно напивался. Я не знал Бога»

Джейден Айви сделал неожиданное признание.

Шокировавший НБА своими заявлениями Джейден Айви сделал еще одно признание.

«НБА значила для меня все. Я не знал Бога. Когда я пришел в НБА, я был развратником, порноманом и постоянно напивался. Это все, что я знал. После всего этого я чувствовал себя хорошо. Мне казалось, что все было предопределено», – признался Айви.

«Чикаго» в понедельник отчислил Айви за его антигейские высказывания и суждения о религии.