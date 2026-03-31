Джейден Айви: «Когда я пришел в НБА, был развратником, порноманом и постоянно напивался. Я не знал Бога»

Джейден Айви сделал неожиданное признание.

Шокировавший НБА своими заявлениями Джейден Айви сделал еще одно признание.

«НБА значила для меня все. Я не знал Бога. Когда я пришел в НБА, я был развратником, порноманом и постоянно напивался. Это все, что я знал. После всего этого я чувствовал себя хорошо. Мне казалось, что все было предопределено», – признался Айви.

«Чикаго» в понедельник отчислил Айви за его антигейские высказывания и суждения о религии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SM Highlights
А кто из нас нет нет, да порноман. Пусть тот бросит в него камнем.
Ответ bear7904
или палкой
Ответ bear7904
Как говорится, минусы будут?)
Слава Иисусу Христу
Да помилует он нас грешных🙏
Ответ Вартан Григорян
Харе Кришна, Аллах Акбар.
Все хихикают, а паренек попал в секту походу, интеллектом не отличался никогда, вот и на таких парнях и наживаются. Быть спортсменом без хорошего агента и семьи очень сложно
Что-то тоже в НБА захотелось...
Трейд Хертера на Айви выглядит всё лучше
Кто-нибудь остановите его
Ответ 7gbvr8rj2c
Уже дали ему красную карточку с голубоватым оттеноком. Уникс шлет факсы.
психоз нужно лечить, наблюдаться у психиатра, принимать таблетки и, возможно, продолжать играть, о выдающихся результатах придётся забыть.
Поплавило чувака. Конечно, сейчас об НБА можно забыть, тут надо скорее в рехаб какой-нибудь ложиться, пока не поздно
Не знаю, может человек действительно к этому пришёл, но чувствуя я, что он это сделал чтобы слиться из Чикаго
