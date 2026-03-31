2

Джо Маззулла о звании «Лучшего тренера»: «Это тупая награда. Мне она не нужна»

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла пренебрежительно относится к награде «Лучший тренер».

«Мне она не нужна. Я считаю, это тупая награда. Ее не должно существовать. Она больше о игроках. Она больше о работе, которую проделывает тренерский штаб. Все просто.

Я действительно не хочу, чтобы меня об этом когда-либо снова спрашивали или говорили об этом. Это настолько бессмысленно. Играют баскетболисты. Все дело в них. Тренерский штаб пашет как проклятый, и я благодарен за это», – сказал тренер.

Маззулла имеет хорошие шансы получить награду в текущем сезоне благодаря неожиданному успеху «Селтикс», которые, несмотря на перестройку состава и долгое отсутствие Джейсона Тейтума, занимают 2-е место на Востоке.

В прошлом сезоне «Лучшим тренером» стал Кенни Эткинсон из «Кливленда». Последним тренером «Бостона», удостоенным этой награды, был Билл Фитч (1979/80).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: предматчевая пресс-конференция Джо Маззуллы
logoДжо Маззулла
logoНБА
logoБостон
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И звание тренера года получает.... Джо Маззулла
теперь стоит дать ему эту награду только ради того, чтобы послушать, что он будет говорить на церемонии вручения)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Док Риверс будет введен в Зал славы (Брэд Таунсенд)
5 минут назад
Два клатч-трехочковых и блок-шот Тайлера Хирро обеспечили «Майами» победу над «Филадельфией»
22 минуты назадВидео
Гилджес-Александер не стал объяснять, почему он MVP, как это делал Вембаньяма: «Пусть за меня говорит игра»
22 минуты назад
Флойд Мейвезер: «Владение клубом НБА – стрессовая история. Мои намерения изменились»
31 минуту назад
Шэю Гилджес-Александеру свистнули фол в атаке при потенциально победном трехочковом
45 минут назадВидео
Джейден Айви: «Когда я пришел в НБА, был развратником, порноманом и постоянно напивался. Я не знал Бога»
57 минут назадВидео
НБА. 47 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» одолеть «Детройт» после овертайма, 41 очко и 16 подборов Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Чикаго», 29+10+9 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от проигрыша «Атланте» и другие результаты
59 минут назад
Джейден Айви о Стефене Карри: «Он не знает Иисуса. Все эти его перстни не будут иметь значения в Судный день»
сегодня, 05:07
Райан Нембхард отзащищался с кроссовкой в руке и получил технический
сегодня, 05:00Видео
Джей Джей Редик: «Если «Лейкерс» и Дончич продолжат в том же духе до конца регулярки, то для меня он MVP»
сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Дубаем», «Партизан» справился с «Босна Роялом»
вчера, 20:49
Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»
вчера, 18:59
Тайрик Джонс получил травму икроножной мышцы в дерби с «Панатинаикосом»
вчера, 18:49
«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу
вчера, 18:16
Жауме Понсарнау продлил контракт с «Бильбао» до 2029 года
вчера, 17:59Фото
В контракте Омари Мура с «Валенсией» будет опция выкупа для перехода в НБА
вчера, 17:30
«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели
вчера, 16:41
«Фенербахче» расстался со Скотти Уилбекином по взаимному согласию
вчера, 16:12
«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
вчера, 15:24
Передача Ищенко и трехочоковый после степбэка Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 14:41Видео
Рекомендуем