  • Джейден Айви о Стефене Карри: «Он не знает Иисуса. Все эти его перстни не будут иметь значения в Судный день»
Джейден Айви о Стефене Карри: «Он не знает Иисуса. Все эти его перстни не будут иметь значения в Судный день»

Скандальный игрок НБА заявил о бездуховности Стефена Карри.

Экс-игрок «Чикаго» Джейден Айви произнес неожиданные слова о 2-кратном MVP НБА Стефене Карри из «Голден Стэйт».

«Счет считает себя христианином. Но какой он христианин? Это всего лишь слово, пустой звук. Он не знает Иисуса... Я молюсь, чтобы он был спасен во имя Иисуса.

Все это не будет иметь значения в Судный день. Все эти чемпионские перстни, которые у него есть. Все эти перстни, которые есть у Леброна. Все эти перстни, которые есть у Джордана.

Они попытаются остановить меня, но я не остановлюсь. Я буду продолжать говорить правду», – поделился Айви.

«Буллс» отчислили Айви за его антигейские высказывания и суждения о религии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Видимо, в Чикаго поняли, что у парня есть проблемы с головой, а не с какими-то там сообществами и запрещенными движениями без лидера)
В х(твиттере) самый смешной коммент по теме:
On my soul Patrick Williams was in that car and agreed with everything said n that livestream
Ответ PredatorMax
В х(твиттере) самый смешной коммент по теме: On my soul Patrick Williams was in that car and agreed with everything said n that livestream
Это прям хорошо) Не знал, что Уильямс аж до 29 года с 18 млн в сезон сидит. Прочувствовал боль комментатора.
Что этот проповедник себе позволяет?
Батя водит за нос нас
Осрамил обитель:
Выдает за Божий глас
Громкоговоритель.
А будет коллаба с Каем Джонсом?
Когда кто-то заявляет, что он праведнее остальных, появляются сомнения, читал ли он Библию. А так, на месте Айви я не был бы уверен на счёт спасения души. Если уж из этого состава Чикаго отчислили...
зачем было на драфт идти? есть же место и аудитории для таких людей ...особенно в США
Ответ EL GATO
зачем было на драфт идти? есть же место и аудитории для таких людей ...особенно в США
Мем : "да вы угораете, какая психушка".
Что с ним происходит
Ответ 7gbvr8rj2c
Что с ним происходит
ХГМ
эх, а ведь молодой еще, а уже болеет.
