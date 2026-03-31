Джейден Айви о Стефене Карри: «Он не знает Иисуса. Все эти его перстни не будут иметь значения в Судный день»
Скандальный игрок НБА заявил о бездуховности Стефена Карри.
Экс-игрок «Чикаго» Джейден Айви произнес неожиданные слова о 2-кратном MVP НБА Стефене Карри из «Голден Стэйт».
«Счет считает себя христианином. Но какой он христианин? Это всего лишь слово, пустой звук. Он не знает Иисуса... Я молюсь, чтобы он был спасен во имя Иисуса.
Все это не будет иметь значения в Судный день. Все эти чемпионские перстни, которые у него есть. Все эти перстни, которые есть у Леброна. Все эти перстни, которые есть у Джордана.
Они попытаются остановить меня, но я не остановлюсь. Я буду продолжать говорить правду», – поделился Айви.
«Буллс» отчислили Айви за его антигейские высказывания и суждения о религии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
On my soul Patrick Williams was in that car and agreed with everything said n that livestream
