Джейден Айви о Стефене Карри: «Он не знает Иисуса. Все эти его перстни не будут иметь значения в Судный день»

Скандальный игрок НБА заявил о бездуховности Стефена Карри.

Экс-игрок «Чикаго » Джейден Айви произнес неожиданные слова о 2-кратном MVP НБА Стефене Карри из «Голден Стэйт ».

«Счет считает себя христианином. Но какой он христианин? Это всего лишь слово, пустой звук. Он не знает Иисуса... Я молюсь, чтобы он был спасен во имя Иисуса.

Все это не будет иметь значения в Судный день. Все эти чемпионские перстни, которые у него есть. Все эти перстни, которые есть у Леброна. Все эти перстни, которые есть у Джордана.

Они попытаются остановить меня, но я не остановлюсь. Я буду продолжать говорить правду», – поделился Айви.

«Буллс» отчислили Айви за его антигейские высказывания и суждения о религии.