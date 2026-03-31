  • Джей Джей Редик: «Если «Лейкерс» и Дончич продолжат в том же духе до конца регулярки, то для меня он MVP»
Джей Джей Редик: «Если «Лейкерс» и Дончич продолжат в том же духе до конца регулярки, то для меня он MVP»

Редик поддержал кандидатуру Дончича в борьбе за MVP.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что если Лука Дончич и калифорнийская команда завершат регулярный сезон так же успешно, как выступают сейчас, то словенец должен быть признан MVP НБА.

Редик обратил внимание на баскетбол Дончича в начале сезона и его недавнее доминирование – в среднем 36,5 очка при 49,3% с игры (39% из-за трехочковой линии), 8,1 подбора, 7,1 передачи и 2,3 перехвата, что позволило «озерникам» добиться результата 14-2 с 28 февраля.

«Если мы продолжим играть так же, как сейчас, и он продолжит играть так же – для меня он станет MVP.

Когда мы начали сезон с результатом 15-4, можно было утверждать, что он уже тогда был MVP. То есть он был MVP на двух из трех отрезков сезона.

Он – двигатель, который обеспечивает все наши победы. Конечно, у нас много игроков, которые отлично справляются со своими ролями, но он – движущая сила.

Физическая форма Луки сейчас, вероятно, лучшая, чем когда-либо с тех пор, как он проводил первый или второй сезоны», – сказал Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
