Вембаньяма набрал 41 очко и 16 подборов, оформив дабл-дабл за 8 с половиной минут

Вембаньяма выдал редкую статистику и провел один из лучших матчей.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма набрал рекордные для себя в этом сезоне 41 очко и 16 подборов, оформив третий по скорости дабл-дабл в НБА с сезона-97/98.

«Сан-Антонио» одержал девятую победу подряд, обыграв «Чикаго» со счетом 129:114.

Вембаньяма записал в свой актив 10 очков и 10 подборов за первые 8 минут и 31 секунду на площадке, а свой 10-й подбор он сделал через 1:55 после начала второй четверти. По данным Elias Sports Bureau, это третий по скорости дабл-дабл, быстрее получалось только у Бобана Марьяновича (8:13) в 2017 году и Йонаса Валанчюнаса (8:08) в 2025-м.

Француз реализовал 17 из 27 с игры и 3 из 6 трехочковых, набрав как минимум 30 очков в 14-й раз в этом сезоне.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Просто монстр. Страшно подумать какую игру будет показывать через 2-3 года!
Не сильно больше, его в регулярке не надо больше 30 минут гонять.
Материалы по теме
НБА. 41 очко и 16 подборов Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Чикаго», 29+10+9 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от проигрыша «Атланте», «Оклахома» принимает «Детройт» и другие матчи
58 минут назадLive
Пол Пирс: «Вембаньяма оправдывает весь хайп, который был вокруг него до прихода в НБА, а это крайне сложно»
вчера, 21:22
Рейтинг силы НБА: «Лейкерс» и «Бостон» снова в элите
29 марта, 09:40
Вембаньяма станет самым молодым MVP НБА в истории, если получит награду в этом сезоне
29 марта, 05:59
Рекомендуем
Главные новости
Джейден Айви о Стефене Карри: «Он не знает Иисуса. Все эти его перстни не будут иметь значения в Судный день»
5 минут назад
Райан Нембхард отзащищался с кроссовкой в руке и получил технический
12 минут назадВидео
Джей Джей Редик: «Если «Лейкерс» и Дончич продолжат в том же духе до конца регулярки, то для меня он MVP»
13 минут назад
«Чикаго» отчислил Джейдена Айви за антигейские высказывания
39 минут назад
НБА. 41 очко и 16 подборов Виктора Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» победить «Чикаго», 29+10+9 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от проигрыша «Атланте», «Оклахома» принимает «Детройт» и другие матчи
58 минут назадLive
Пол Пирс: «Вембаньяма оправдывает весь хайп, который был вокруг него до прихода в НБА, а это крайне сложно»
вчера, 21:22
«Это был театр, а не баскетбол». Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения от «Олимпиакоса»
вчера, 21:03
Дуэйн Уэйд: «У Расселла Уэстбрука одна из самых недооцененных карьер»
вчера, 20:33
Стивен Эй Смит: «Никс» нужно брать пример с «Оклахомы», а не жаловаться на судей»
вчера, 20:08
Никола Йокич и Джейсон Тейтум стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 19:46
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Дубаем», «Партизан» справился с «Босна Роялом»
вчера, 20:49
Игра «Зенит» – «Уралмаш» перенесена на 7 апреля из-за футбольного матча «Зенита» и «Спартака»
вчера, 18:59
Тайрик Джонс получил травму икроножной мышцы в дерби с «Панатинаикосом»
вчера, 18:49
«Реал» и «Милан» проявляют интерес к Алеку Питерсу
вчера, 18:16
Жауме Понсарнау продлил контракт с «Бильбао» до 2029 года
вчера, 17:59Фото
В контракте Омари Мура с «Валенсией» будет опция выкупа для перехода в НБА
вчера, 17:30
«Ховентуд» потерял Анте Томича и Симона Биргандера минимум на три недели
вчера, 16:41
«Фенербахче» расстался со Скотти Уилбекином по взаимному согласию
вчера, 16:12
«Жальгирис» готовится к уходу Мозеса Райта
вчера, 15:24
Передача Ищенко и трехочоковый после степбэка Кливленда – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 14:41Видео
Рекомендуем