«Чикаго» отчислил Джейдена Айви за антигейские высказывания

«Чикаго» отчислил защитника Джейдена Айви за поведение, наносящее ущерб команде, спустя несколько часов после того, как баскетболист опубликовал в социальных сетях длинное видео с гневной тирадой о религии и других темах, включая антигейские высказывания.

За последнюю неделю Айви стал чаще выходить в прямой эфир, опубликовав как минимум три видео после того, как в прошлый четверг команда освободила его от игр до конца сезона из-за травмы. В понедельник утром он раскритиковал НБА за продвижение «Месяца гордости», заявив, что мероприятие прославляет «неправедность».

«Они показывают это миру. Они провозглашают это на рекламных щитах. Они провозглашают это на улицах. Неправедность», – заявил Айви.

В другой прямой трансляции уже после отчисления Айви задался вопросом, почему его отчислили из команды.

«В «Буллс» сказали, что мое поведение вредит команде. Почему они просто не сказали: «Мы не согласны с его позицией по отношению к сексуальным меньшинствам»? Почему они этого не сказали?

Как это поведение может вредить команде? Что я сделал команде? Что я сделал игрокам?» – удивился Айви.

«Чикаго » приобрел 24-летнего защитника у «Детройта» перед дедлайном в прошлом месяце. Он был выбран под 5-м номером на драфте 2022 года. В 4 матчах сезона Джейден набирал 11,5 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи за игру в среднем.