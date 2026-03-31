«Чикаго» отчислил Джейдена Айви за антигейские высказывания

«Чикаго» отчислил защитника Джейдена Айви за поведение, наносящее ущерб команде, спустя несколько часов после того, как баскетболист опубликовал в социальных сетях длинное видео с гневной тирадой о религии и других темах, включая антигейские высказывания.

За последнюю неделю Айви стал чаще выходить в прямой эфир, опубликовав как минимум три видео после того, как в прошлый четверг команда освободила его от игр до конца сезона из-за травмы. В понедельник утром он раскритиковал НБА за продвижение «Месяца гордости», заявив, что мероприятие прославляет «неправедность».

«Они показывают это миру. Они провозглашают это на рекламных щитах. Они провозглашают это на улицах. Неправедность», – заявил Айви.

В другой прямой трансляции уже после отчисления Айви задался вопросом, почему его отчислили из команды.

«В «Буллс» сказали, что мое поведение вредит команде. Почему они просто не сказали: «Мы не согласны с его позицией по отношению к сексуальным меньшинствам»? Почему они этого не сказали?

Как это поведение может вредить команде? Что я сделал команде? Что я сделал игрокам?» – удивился Айви.

«Чикаго» приобрел 24-летнего защитника у «Детройта» перед дедлайном в прошлом месяце. Он был выбран под 5-м номером на драфте 2022 года. В 4 матчах сезона Джейден набирал 11,5 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи за игру в среднем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии ещё не настоялись, зайду сюда попозже)
Ответ Защита Хирро
Так добавь сахарку и дрожжей 😊
Добро пожаловать в УНИКС
То есть насильникам (Кевин Портер Джуниор, Джексон Хейс, Майлз бриджес) можно играть в лиге, а за антиг*йское высказывание нет?
Сильвер. Итоги
Кевин Портер-младший в настоящее время играет за команду «Милуоки Бакс».

В 2020 году он был арестован после того, как попал в аварию, и полиция обнаружила в его машине заряженный пистолет и предположительно марихуану.

В 2023 году он был арестован в Нью-Йорке по обвинению в совершении тяжких преступлений — нападении второй степени и удушении — после предполагаемого нападения на свою девушку (игрока WNBA Кисрэ Рэй Гондрезик) в рамках домашнего насилия.

В сообщениях говорилось о том, что она получила перелом шейного позвонка, порез над глазом, потребовавший наложения швов, и что, спасаясь от его нападений, она, вся в крови, убежала в коридор отеля.
Насильникам? Это кого они изнасиловали?
Вайб Майерса Ленарда, надеюсь Айви не как он закончит, первый вроде как даже кантри начал писать
Да он много, что наговорил.
Сказал, например, что никакой Чикаго Буллс в судный день не будут иметь значение. Леброн, Карри и.т.д. заблудшие, а я познал Иисуса
Перспективная ветка)
Культур-мультур отмены.
Сорок лет прошло, а Детройт продолжает Чикаго подлянки устраивать) Видимо, уже наслушались речей Айви, теперь сидят с Хертером довольные.

Если это все, что он сказал, то отчисления оно не стоило. С другой стороны, очевидно, какой политики относительно высказываний придерживается Лига. Удивительно, насколько человек может быть внутри системы, и при этом совершенно не вдуплять простые вещи.
У него было несколько таких стримов по полтора часа, наговорил он на них с лихвой
Минус головняк летом.Платежка становится еще свободнее.Чистый холст.Теперь нужно еще Донована как подельника Айви приписать и выкинуть из команды.Новый тренер пусть создает новую команду.
Только недавно Рамадан закончился, а уже "Месяц гордости". Постоянно какая-то движуха идет.
