«Чикаго» отчислил Джейдена Айви за антигейские высказывания
«Чикаго» отчислил защитника Джейдена Айви за поведение, наносящее ущерб команде, спустя несколько часов после того, как баскетболист опубликовал в социальных сетях длинное видео с гневной тирадой о религии и других темах, включая антигейские высказывания.
За последнюю неделю Айви стал чаще выходить в прямой эфир, опубликовав как минимум три видео после того, как в прошлый четверг команда освободила его от игр до конца сезона из-за травмы. В понедельник утром он раскритиковал НБА за продвижение «Месяца гордости», заявив, что мероприятие прославляет «неправедность».
«Они показывают это миру. Они провозглашают это на рекламных щитах. Они провозглашают это на улицах. Неправедность», – заявил Айви.
В другой прямой трансляции уже после отчисления Айви задался вопросом, почему его отчислили из команды.
«В «Буллс» сказали, что мое поведение вредит команде. Почему они просто не сказали: «Мы не согласны с его позицией по отношению к сексуальным меньшинствам»? Почему они этого не сказали?
Как это поведение может вредить команде? Что я сделал команде? Что я сделал игрокам?» – удивился Айви.
«Чикаго» приобрел 24-летнего защитника у «Детройта» перед дедлайном в прошлом месяце. Он был выбран под 5-м номером на драфте 2022 года. В 4 матчах сезона Джейден набирал 11,5 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи за игру в среднем.
В 2020 году он был арестован после того, как попал в аварию, и полиция обнаружила в его машине заряженный пистолет и предположительно марихуану.
В 2023 году он был арестован в Нью-Йорке по обвинению в совершении тяжких преступлений — нападении второй степени и удушении — после предполагаемого нападения на свою девушку (игрока WNBA Кисрэ Рэй Гондрезик) в рамках домашнего насилия.
В сообщениях говорилось о том, что она получила перелом шейного позвонка, порез над глазом, потребовавший наложения швов, и что, спасаясь от его нападений, она, вся в крови, убежала в коридор отеля.
Сказал, например, что никакой Чикаго Буллс в судный день не будут иметь значение. Леброн, Карри и.т.д. заблудшие, а я познал Иисуса
Если это все, что он сказал, то отчисления оно не стоило. С другой стороны, очевидно, какой политики относительно высказываний придерживается Лига. Удивительно, насколько человек может быть внутри системы, и при этом совершенно не вдуплять простые вещи.