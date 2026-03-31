Райан Нембхард отзащищался с кроссовкой в руке и получил технический

Нембхарду не позволили играть с кроссовкой в руке.

В одном из эпизодов матча против «Миннесоты» у защитника «Далласа » Райана Нембхарда слетела одна из кроссовок. Баскетболист подобрал обувь и с ее помощью попытался помешать броску соперника.

Спустя несколько секунд судьи остановили игру и выписали Нембхарду технический.

Ранее защитник «Тандер» Алекс Карузо получил такое же замечание в подобной ситуации.

«Мэверикс» разгромно проиграли «Тимбервулвс» (94:124), на счету Нембхарда 8 очков (3 из 10 с игры), 3 подбора и 5 передач.