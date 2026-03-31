2

Пол Пирс: «Вембаньяма оправдывает весь хайп, который был вокруг него до прихода в НБА, а это крайне сложно»

Пол Пирс заявил, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оправдывает огромные ожидания, которые сопровождали его еще до прихода в НБА.

«Это просто нечто выдающееся. Именно об этом мы и говорили, ради этого и был весь хайп. Мы знали о Вемби за два года до его прихода сюда. И сейчас мы начинаем видеть, как он действительно оправдывает тот ажиотаж, который сложился вокруг него еще до прихода в НБА – а это очень непросто, когда на тебя давит такой груз ожиданий.

Его уже заранее называли «следующим великим», и то, что он сейчас делает на площадке, говорит о его работе и о том, что он действительно соответствует этому ажиотажу. Потому что оправдать такой уровень ожиданий – крайне сложно», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Такого не было со времен Леброна🏀
Сейчас смотришь на награждение его на юношеском ЧМ, с Четом и прочими и понимаешь, он никогда не позволит ему больше выиграть у себя индивидуальные награды, и наверное и серии)
