  • «Это был театр, а не баскетбол». Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения от «Олимпиакоса»
«Это был театр, а не баскетбол». Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения от «Олимпиакоса»

Тренер «Панатинаикоса» раскритиковал судей после поражения от «Олимпиакоса».

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман раскритиковал судейство после поражения в дерби от «Олимпиакоса» (94:101), а также большое количество натурализованных игроков в составе соперника.

«Это был театр, а не баскетбольный матч. Сегодня мы не можем говорить о баскетболе.

Я хотел бы спросить вас: могут ли Тайлер Дорси и Томас Уолкап одновременно играть за национальную сборную? Нет, не могут. Потому что это два натурализованных игрока. Но здесь, в чемпионате, они играют. Я не думаю, что такое происходит в других странах.

Саша Везенков – игрок сборной Болгарии. Три натурализованных игрока плюс шесть иностранцев плюс три судьи. В таких условиях нам очень сложно победить.

В первой половине я спросил одного из судей: «Почему вы не зафиксировали этот явный фол, а другой судья его зафиксировал?» Он ответил: «Тренер, это мое первое греческое дерби». И я сказал ему: «Вы начали очень хорошо, так что будете судить все следующие греческие дерби вот так же», – поделился турецкий специалист на послематчевой пресс-конфернеции.

Несмотря на разочарование, Атаман подчеркнул, что для него важнее предстоящие матчи в Евролиге.

«Я горжусь своими игроками – они бились во второй половине. Результат не меняет нашу жизнь или наше положение в лиге. Мы пытались, но нам не позволили. Я сказал своим игрокам в раздевалке: мне все равно. Для меня самое важное – следующие три выездных матча в Евролиге», – заявил главный тренер «Панатинаикоса».

Огонь-эмоции в греческом «Дерби вечных врагов»! Прочувствовали на Видеоспортсе’’ и ТВ Старт

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sportando
Эргин Атаман
Томас Уолкап
