Дуэйн Уэйд: «У Расселла Уэстбрука одна из самых недооцененных карьер»

Дуэйн Уэйд поздравил Уэстбрука с выходом на 5-е место в истории НБА по передачам.

Дуэйн Уэйд назвал карьеру Расселла Уэстбрука одной из самых недооцененных в истории НБА и поздравил его с попаданием в Топ-5 по передачам за всю историю лиги.

«У Расселла одна из самых недооцененных карьер, которые мы когда‑либо видели. При этом сама по себе – это карьера уровня величайших игроков в истории.

Ни у кого нет такой карьеры, как у Уэстбрука, и никто не играет в баскетбол так, как он. Он – единственный в своем роде. Поздравляю Расселла с этим достижением! Вы не убедите его, что он не лучший», – сказал Уэйд в своем подкасте.